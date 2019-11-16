رياضة | الزمالك يغازل أهم صفقة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يغازل أهم صفقة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي نادي الزمالك استبعاد فكرة ضم علي غزال نجم فيرينسي البرتغالي السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل رغم ما أثير عن توقيعه للقلعة البيضاء.

ويدرس الزمالك التراجع عن صفقة علي غزال بشكل رسمي مقابل ضم محمد عبد العاطي لاعب وسط نادي وادي دجلة في الميركاتو الشتوي.

ويرى مسئولو الزمالك أن محمد عبد العاطي أفضل من علي غزال ويمكن التألق في وسط الملعب طارق حامد خاصة أنه يجيد الأدوار الهجومية بشكل جيد.

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كان علي غزال مع عضو مجلس إدارة الزمالك أحمد مرتضى منصور في أحد المطاعم للاتفاق على تفاصيل انضمامه للقلعة البيضاء.

ويعد علي غزال لاعبًا حرًا ولا يتواجد ضمن قائمة أي نادِ في الفترة الحالية في ظل فسخه عقده نادي فرينسي البرتغالي عقب هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.

وكان نجم منتخب مصر سابقًا قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لصفوف الأهلي في الانتقالات الماضية لولا توقف المفاوضات والانتقال إلى البرتغال.