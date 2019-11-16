شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية: ساديو ماني «اللاعب الأكثر تواضعًا في العالم».. وهذه هي الأدلة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصفت صحيفة «ذا صن» البريطانية النجم ساديو ماني، قائد المنتخب السنغالي ولاعب ليفربول، بـ«اللاعب الأكثر تواضعًا في العالم» بعد الفيديو الجديد الذي ظهر فيه وهو يساعد أحد العاملين بمنتخب بلاده في حمل زجاجات المياة إلى الملعب قبل مباراة أسود التيرانجا أمام الكونغو بتصفيات الأمم الأفريقية 2021.

ولفتت الصحيفة إلى أن «ماني»، الذي يحصل على راتب يصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في ليفربول لم ينجذب أبدًا لحياة الأضواء كالنجوم الآخرين، إذ يعتبر أحد اللاعبين الصادقين الجيدين المنخرطين في العديد من الأعمال الخيرية.

وأضافت أن السنغالي قام بالتبرع بـ 200 ألف جنيه إسترليني للمساعدة في بناء مدرسة ببلاده في وقت سابق هذا العام بعدما كان قد دفع سابقًا لبناء مستشفى، كما زار موقع بناء المدرسة خلال إجازته الصيفية للتأكد من استمرار العمل.

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وتابعت أنه قيل أيضًا أن «ماني» قام بتوزيع أطقم كرة القدم والأموال على الأطفال في بلاده خلال رحلته الأخيرة.

وكان «ماني» قد أهدى أحد الأطفال جامعي الكرات قميصه عقب مباراة كأس السوبر الأوروبي الذي فاز به ليفربول على حساب تشيلسي مطلع هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصرف «ماني» في حمل زجاجات المياة أعاد الجماهير لمديحه، إذ علق أحدهم على مواقع التواصل الاجتماعي: «هو أحد اللاعبين القلائل الذين يمكنني تصديق أن موقف كهذا ليس غرضه الدعاية لهم، شاب رائع». كذلك، علق آخر: «هناك فيديو له وهو ينظف مسجدًا في ليفربول، حين يبدأ أحدهم في التصوير هو يركض بعيدًا عن الكاميرا».

ونشرت الصحيفة أيضًا تعليقات لجماهير فرق منافسة، إذ قال مشجع لمانشستر سيتي: «هو أحد اللاعبين القلائل في ليفربول الذين لا أكرههم، هو راقي»، كما أكد مشجعًا لأرسنال أن «ماني» هو «السبب الوحيد الذي يمكنني من تقبل فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي، أحبه».