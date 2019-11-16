شكرا لقرائتكم اليوم .. الشاطر يحتفل بعيد ميلاده الـ43... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يمر اليوم ذكرى ميلاد إسلام الشاطر نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر السابق بعيد ميلاده الـ 43، فهو من مواليد 16 نوفمبر عام 1976. ويمتلك الشاطر إنجازات عدة فى ذاكرة الكرة المصرية، حيث بدأ مشواره الكروي بنادي الأولمبي السكندري، ثم انتقل للعب للإسماعيلي ومنه لصفوف الزمالك لفترة وجيزة، ثم التألق بقميص الأهلى، عقب فترة احترافية بنادي اتحاد جدة السعودى، قبل أن يلعب لصفوف فريقى حرس الحدود وبتروجيت بنهاية مسيرته الكروية.

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