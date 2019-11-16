شكرا لقرائتكم ارتفاع الرطوبة تثير قلق حسام البدرى قبل مواجهة جزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو منتخب مصر أن هناك إرتفاع كبير فى درجة الرطوبة الموجودة بجزر القمر وهو ما تسبب فى حالة من القلق للجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري قبل مواجهة الفريقين المقرر لها الثالثة عصر الأثنين المقبل فى الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون.

أكد مسئولو المنتخب أن درجة الرطوبة تصل خلال الفترة الحالية من 63 إلى 75 % وهو ما يؤكد إرتفاع الرطوبة ، التى تؤثر على المجهود البدني للاعبين خلال التدريبات و المباريات.

يتصدر منتخب جزر القمر قمة المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على توجو خارج الديار، فى الوقت الذى يسعى فيه الفراعنة لتحقيق الفوز لتعويض التعادل 1-1 فى مباراة كينيا ببرج العرب.

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وتضم بعثة منتخب مصر الأول 23 لاعبا بعد استبعاد أحمد جمعة مهاجم المصرى للإصابة فى المران الأخير قبل السفر أمس، وهم محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)،) محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى)) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) ،محمد مجدى أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) ، أحمد السيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله)، أيمن أشرف " الأهلي" و كريم طارق " الطلائع" ، وأحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، ومحمد الننى (بشكتاش التركي) ، ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى) ، ومحمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى).

ويترأس البعثة جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة ، بعدما اعتذر عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، عن رئاسة البعثة ،نظرا لإنشغاله بالبطولة ومتابعة المنتخب الأولمبى المصرى الذى ينافس بقوة لتحقيق حلم الوصول لأولمبياد طوكيو 2020.