شكرا لقرائتكم مباراة الإسماعيلى ضد الجزرية الإماراتى مهددة بالتأجيل.. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخلت مباراة الاسماعيلى والجزيرة الإماراتى المقرر لها 26 نوفمبر الجارى فى إياب دور الستة عشر بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، تحت تهديد بتأجيلها بسبب إنطلاق بطولة خليجى 24 فى نفس اليوم بقطر وإشتراك منتخبا العراق والامارات بالبطولة، الأمر الذى يزيد فرص تأجيل المباراة لا سيما أن الفريقين لن يوافقا على خوض المباراة بدون اللاعبين الدوليين .

أصبح العراقى همام طارق صانع ألعاب النادى الإسماعيلى مهدداً بالغياب عن الدراويش فى موقعة الجزيرة الإماراتي بسبب مشاركة منتخب العراق فى البطولة كما سيكون الجزيرة الاماراتى أيضاً مهدداً بفقدان تسعة من نجومه لنفس السبب وهم على خصيف ،خليفة الحمادى ، محمد العطاس، سالم عبيد، عبدالله رمضان ، عمر عبدالرحمن عمورى ،على مبخوت، زايد العمرى ، خلفان مبارك .

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وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد، فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.

الجزيرة يراهن على عودة نجومه في مباراة الإياب لتحقيق الريمونتادا وحجز تذكرة التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث عانى بطل الإمارات فى مباراة الذهاب بسبب الغيابات العديدة التي ضربت صفوف الفريق بسبب الإصابات والإرهاق، وعلى رأسهم البرازيلي كينو، ورغم صعوبة مهمة الجزيرة في مباراة الإياب إلا أنه يراهن على عودة نجومه لإنقاذ الموقف، وتعويض فارق الهدفين، للتأهل إلى دور الثمانية.