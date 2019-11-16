شكرا لقرائتكم أحمد جمعة مهدد بالغياب عن المصرى فى مجموعات الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح أحمد جمعة لاعب منتخب مصر الأول، فريق المصرى، مهددا بالغياب عن فريقه اف سى نواذيبو فى المواجهة الأولى بدور المجموعات بالكونفدرالية ، بعدما أصيب فى معسكر المنتخب وتم استبعاده من رحلة جزر القمر.

ويعد أحمد جمعة هداف بطولة الكونفدرالية بنسختها الحالية برصيد 9 أهداف وأيضاً الهداف التاريخى للنادى المصرى البورسعيدى على الصعيد الافريقى.

وأجرى الجهاز الطبى بالنادى المصرى، اتصالاً هاتفياً باللاعب أحمد جمعة عقب إصابته فى الركبة خلال مران المنتخب الأول بعد كرة مشتركة مع أحد زملائه، وأكد الجهاز الطبى للمصرى، أن اللاعب سوف يخضع لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية اليوم لتحديد إصابته بعد التنسيق بين الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب والجهاز الطبى لفريق المصرى بقيادة هشام مصطفى.

Advertisements

وغادر اللاعب معسكر المنتخب وبناء على ذلك لن يتمكن من السفر مع المنتخب إلى جزر القمر لخوض مباراة الجولة الثانية من تصفيات بطولة الأمم الإفريقية المقررة إقامتها بالكاميرون عام 2021.

وشارك جمعة لمدة 34 دقيقة ضد كينيا فى الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم المقبلة التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق كما لعب شوطا فى ودية ليبيريا التى فاز بها الفراعنة بهدف دون رد.