أحمد جمعة مهدد بالغياب عن المصرى فى مجموعات الكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل أصبح أحمد جمعة لاعب منتخب مصر الأول، فريق المصرى، مهددا بالغياب عن فريقه اف سى نواذيبو فى المواجهة الأولى بدور المجموعات بالكونفدرالية ، بعدما أصيب فى معسكر المنتخب وتم استبعاده من رحلة جزر القمر.
ويعد أحمد جمعة هداف بطولة الكونفدرالية بنسختها الحالية برصيد 9 أهداف وأيضاً الهداف التاريخى للنادى المصرى البورسعيدى على الصعيد الافريقى.
وأجرى الجهاز الطبى بالنادى المصرى، اتصالاً هاتفياً باللاعب أحمد جمعة عقب إصابته فى الركبة خلال مران المنتخب الأول بعد كرة مشتركة مع أحد زملائه، وأكد الجهاز الطبى للمصرى، أن اللاعب سوف يخضع لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية اليوم لتحديد إصابته بعد التنسيق بين الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب والجهاز الطبى لفريق المصرى بقيادة هشام مصطفى.
وغادر اللاعب معسكر المنتخب وبناء على ذلك لن يتمكن من السفر مع المنتخب إلى جزر القمر لخوض مباراة الجولة الثانية من تصفيات بطولة الأمم الإفريقية المقررة إقامتها بالكاميرون عام 2021.
وشارك جمعة لمدة 34 دقيقة ضد كينيا فى الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم المقبلة التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق كما لعب شوطا فى ودية ليبيريا التى فاز بها الفراعنة بهدف دون رد.
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