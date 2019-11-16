شكرا لقرائتكم فايلر يستعين بسعد سمير والشباب خلال ودية الأهلي والاتصالات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينوي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين الصاعدين وكذلك العائدين من الإصابة خلال ودية الفريق أمام الاتصالات المقرر لها الثلاثاء المقبل بملعب التتش.

ويخوض الاهلي ودية الاتصالات بدون عدد كبير من لاعبيه الدوليين لتواجدهم مع المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي وكذلك الثنائي الأجنبي على معلول وجيرالدو لتواجدهما مع منتخبات بلادهم.

ويلتقي منتخب مصر مباراة مع جزر القمر يوم الإثنين المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون ، بينما يخوض المنتخب الأوليمبي بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

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ويظهر سعد سمير العائد من إصابة في الركبة والتي تماثل للشفاء منها منذ فترة في ودية الاتصالات خاصة أنه كان قد شارك في جزء من ودية الإعلاميين قبل عدة أسابيع بجانب الثنائي الصاعد العربي بدر ومحمد عبد المنعم وغيرهم من اللاعبين الذين يرغب فايلر في منحهم الفرصة خلال الإتصالات.

ويستعد الاهلي لمباراة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري ثم لقاء النجم الساحلي يوم 29 الشهر ذاته بدوري أبطال أفريقيا في تونس.