شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يدفع بسعد سمير والعربى وعبد المنعم فى ودية الاهلي أمام الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينوى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين الصاعدين والعائدين من الإصابة خلال ودية الفريق أمام الاتصالات، المقرر لها الثلاثاء المقبل على ملعب التتش.

ويخوض الأهلى ودية الاتصالات بدون عدد كبير من لاعبيه الدوليين لتواجدهم مع المنتخب الأول والمنتخب الأولمبى، وكذلك الثنائى الأجنبى على معلول وجيرالدو لتواجدهما مع منتخبات بلادهما.

ويخوض منتخب مصر مباراة أمام جزر القمر الاثنين المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، بينما يخوض المنتخب الأولمبى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر والمؤهلة لألمبياد طوكيو 2020.

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ويظهر سعد سمير العائد من إصابة فى الركبة والتى تماثل للشفاء منها منذ فترة فى ودية الاتصالات، خاصة أنه كان قد شارك فى جزء من ودية الإعلاميين قبل عدة أسابيع بجانب الثنائى الصاعد العربى بدر ومحمد عبد المنعم وغيرهم من اللاعبين الذين يرغب فايلر فى منحهم الفرصة خلال الاتصالات.

ويستعد الأهلى لمباراة الجونة يوم 25 نوفمبر الجارى فى الدورى ثم لقاء النجم الساحلى يوم 29 الشهر ذاته بدورى أبطال أفريقيا فى تونس.