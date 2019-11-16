شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ماذا اختلف فى المنتخب الأولمبى بين نسخة رمزى والبدرى وغريب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق المنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، العلامة الكاملة خلال مشاركاته فى دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، ليتأهل إلى دور نصف النهائى من البطولة المقامة فى مصر، حتى يوم 22 من نوفمبر الجارى.

ويواجه المنتخب المصرى فى نصف النهائى جنوب أفريقيا ثانى المجموعة الثانية يوم الثلاثاء المقبل.

وحقق أبناء شوقى غريب رقمًا قياسيًا لم يحققه المنتخب الأولمبى خلال مشاركاته فى بطولتى كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما خلال نسختى 2011 و2015.

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ويستعرض "سوبر كورة" ماذا اختلف فى مشاركة المنتخب الأولمبى الحالية عن النسختين السابقتين من البطولة الإفريقية.. للتفاصيل اضغط هنا