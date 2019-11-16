شكرا لقرائتكم خبر عن "خليجى 24" تهدد مباراة الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت مباراة الاسماعيلى والجزيرة الإماراتى، المقرر لها 26 نوفمبر الجارى، فى إياب دور الستة عشر بكأس محمد السادس للأندية الأبطال مهددة بالتأجيل بسبب انطلاق بطولة خليجى 24 فى نفس اليوم بقطر، واشتراك منتخبى العراق والإمارات فى البطولة، الأمر الذى يزيد فرص تأجيل المباراة لا سيما أن الفريقين لن يوافقا على خوض المباراة بدون اللاعبين الدوليين.

وأصبح العراقى همام طارق، صانع ألعاب النادى الإسماعيلى، مهدداً بالغياب عن الدراويش فى موقعة الجزيرة الإماراتى بسبب مشاركة منتخب العراق فى البطولة، كما سيكون الجزيرة الإماراتى أيضاً مهدداً بفقدان تسعة من نجومه لنفس السبب، وهم على خصيف، خليفة الحمادى، محمد العطاس، سالم عبيد، عبدالله رمضان، عمر عبدالرحمن عمورى، على مبخوت، زايد العمرى، وخلفان مبارك.

وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد، فى ذهاب دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.

بينما يراهن الجزيرة على عودة نجومه فى مباراة الإياب لتحقيق الريمونتادا وحجز تذكرة التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث عانى بطل الإمارات فى مباراة الذهاب بسبب الغيابات العديدة التى ضربت صفوف الفريق بسبب الإصابات والإرهاق، وعلى رأسهم البرازيلى كينو، ورغم صعوبة مهمة الجزيرة فى مباراة الإياب إلا أنه يراهن على عودة نجومه لإنقاذ الموقف، وتعويض فارق الهدفين، للتأهل إلى دور الثمانية.