شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الاسكواش تعود اليوم إلى القاهرة بعد حصد بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود البعثة المصرية للاسكواش إلى مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم السبت، بعد حصد لقب بطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش التى أقيمت فى قطر خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مالية تصل إلى 355 ألف دولار، والتى توج بها البطل المصرى طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً.

وضمت البعثة أمير وجيه المدير الفنى لفراعنة الاسكواش وعدد من اللاعبين، ويستعد منتخب الاسكواش لخوض بطولة العالم للفرق فى واشنطن والتى تقام فى ديسمبر المقبل، ويضم المنتخب الوطنى كلاً من: على فرج لاعب واد يدجلة والمصنف الأول عالمياً، وطارق مؤمن المصنف الثالث وبطل العالم، كريم عبد الجواد المصنف الرابع، ومحمد أبو الغار المصنف الثامن، ومروان الشوربجى المصنف العاشر.

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وكان مؤمن قد فاز فى مباراة الدور النهائى على منافسه النيوزلاندى بول كول المصنف الخامس عالميا بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 39 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-3, 11-4 .

وتعتبر هذه النسخة الرابعة على التوالى التى يتوج بها لاعب مصري، وكان كريم عبد الجواد لاعب النادى الأهلى قد توج باللقب عام 2016، كما توج محمد الشوربجى ببطولة العالم فى العام التالى 2017، وحصد على فرج لقب النسخة الماضية.