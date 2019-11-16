شكرا لقرائتكم خبر عن هيمنة مصرية على الاسكواش للكبار والناشئين فى بطولات العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مصر هيمنتها على لعبة الاسكواش بعدما احتفظت بلقب بطولة العالم للاسكواش رجال وسيدات للعام الرابع على التوالى، عقب تتويج البطل المصرى طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش ببطولة العالم الفردية التى انطلقت فى الدوحة 8 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار، للمرة الأولى فى تاريخه والرابعة على التوالى لمصر.

وفاز طارق مؤمن فى مباراة الدور النهائى على منافسه النيوزلاندى بول كول المصنف الخامس عالميا بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 39 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-3, 11-4 .

إنجاز مؤمن ليس الأول فى الموسم الجارى بلعبة الاسكواش، ففى بطولة العالم للسيدات التى أقيمت حتى الأول من نوفمبر الجارى تحت سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، توجت البطلة المصرية نور الشربينى باللقب للعام الثانى على التوالى والرابع فى تاريخها.

وبذلك احتفظت مصر بلقب بطولة العالم للاسكواش للرجال والسيدات للعام الرابع على التوالى، بعدما حصد الثنائى نور الشربينى وكريم عبد الجواد لقب البطولة فى موسم 2016، كما حصدت رنيم الوليلى ومحمد الشوربجى اللقب فى موسم 2017، وفى الموسم الماضى توج على فرج ونور الشربينى ببطولة العالم، بينما توج طارق مؤمن ونور الشربينى فى الموسم الجارى بلقب بطولة العالم.

طارق مؤمن ونور الشربينى ليسا الوحيدين فى هذا الإنجاز ففى بطولة العالم للناشئين والتى أقيمت بماليزيا توج الثنائى المصرى مصطفى عسل لاعب الأهلى وهانيا الحمامى لاعبة هليوبوليس بلقب بطولة العالم أيضاً، والملفت فى الأمر أن طارق مؤمن وزوجته رنيم الوليلى حققا إنجازا فريدا غير مسبوق ليس بوصول الثنائى لنهائى بطولة العالم ليفوز مؤمن وتخسر الوليلى وحسب، بل لأن الزوجين حملا لقب بطولة العالم فى لعبة واحدة وهو ما لم يحدث فى لعبة أخرى.

Advertisements

وعقب التتويج أعرب مؤمن عن سعادته الغامرة بالتتويج باللقب الذى مثل لديه حلم الطفولة الذى انتظره طوال مسيرته مع الاسكواش ليحصده فى سن الـ 31 عاماً بعد صبر طويلاً، معرباً عن فخره بحمل هذا اللقب مع زوجته رنيم التى توجت به من قبل.

امير وجيه مع طارق مؤمن



مؤمن



طارق مؤمن بعد المباراة



طارق مؤمن لحظة التتويج



طارق مؤمن وامير وجيه