قصة صور..أسامة جلال صخرة جديدة في دفاعات الفراعنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق أسامة جلال مدافع نادي إنبي والمنتخب الأولمبي مع الفراعنة الصغار في كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر حتى 22 نوفمبر الجاري والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ليحجز مقعده بين أساطير الدفاع في المنتخبات القومية مبكراً.
أسامة جلال كان محور اهتمامات النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي إلا أن مسئولو الأحمر تراجعوا عن الصفقة بسبب المغالاة المادية الكبيرة للفريق البترولي في بيع اللاعب للقلعة الحمراء، إلا أنه وبعد التألق مع الفراعنة ربما سيفتح له ذلك أبواب المجد للاحتراف في أوروبا وخوض تجربة جديدة ربما تكون أفضل في مشواره الكروي.
مدافع الفراعنة شارك مع زملائه في تحقيق العلامة الكاملة بالمجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية بعد الفوز في المباراة الافتتاحية أمام مالي بهدف نظيف، ثم الفوز على غانا 3/2 وأخيراً الكاميرون 2/1، ليتأهل الفراعنة أول مجموعتهم ويحتفظون بلعب المبايرات المقبلة على استاد الرعب.
الخليج 365 يسلط الضوء على حياة صخرة دفاع الفراعنة الجديدة في الصور التالية:
اسامة جلال في الحرم
اسامة جلال في معسكر الفراعنة
أسامة جلال لاعب الفراعنة
اسامة جلال وطاهر
أسامة جلال وناصر ماهر ومصطفى محمد
اسامة جلال وناصر ماهر
اسامة جلال
جلال على احد الشواطيء
جلال كابيتانو المنتخب
جلال مع الفراعنة
جلال وطاهر طاهر
جلال
مدافع الفراعنة
مدافع المنتخب
منتخب مصر الاولمبى
نجم الفراعنة
اسامة جلال امام غانا
أسامة جلال فى تدريبات إنبي
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