شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد جمعة تربك حسابات المصرى قبل مواجهة بطل موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الجهاز الفنى للنادى المصرى البورسعيدى، بقيادة إيهاب جلال، صدمة بالغة بعد الإصابة التى تعرض لها أحمد جمعة مهاجم المنتخب فى الركبة وأبعدته عن المشاركة مع الفراعنة أمام جزر القمر، لتحوم الشكوك حول قدرته على اللحاق بمباراة إف سى نواذيبو فى المواجهة الأولى بدور المجموعات بالكونفدرالية.

أحمد جمعة هداف بطولة الكونفدرالية بنسختها الحالية برصيد 9 أهداف، والهداف التاريخى أيضاً للنادى المصرى البورسعيدى على الصعيد الأفريقى.

Advertisements

وأجرى الجهاز الطبى بالنادى المصرى اتصالاً هاتفياً باللاعب أحمد جمعة عقب إصابته فى الركبة خلال مران المنتخب الأول بعد كرة مشتركة مع أحد زملائه، وأكد الجهاز الطبى للمصرى أن اللاعب سيخضع لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية اليوم لتحديد إصابته بعد التنسيق بين الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب والجهاز الطبى لفريق المصرى بقيادة هشام مصطفى.

وغادر اللاعب معسكر المنتخب وبناء على ذلك لن يتمكن من السفر مع المنتخب إلى جزر القمر لخوض مباراة الجولة الثانية من تصفيات بطولة الأمم الأفريقية المقررة إقامتها بالكاميرون عام 2021.

وشارك جمعة لمدة 34 دقيقة ضد كينيا فى الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم المقبلة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق كما لعب شوطا فى ودية ليبيريا التى فاز بها الفراعنة بهدف دون رد.