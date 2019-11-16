تعرف على مواعيد مباريات اليوم "السبت القاري المتنوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات الهامة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز هذه المباريات: تصفيات أمم إفريقيا 03:00 ـ مدغشقر vs إثيوبيا 09:00 ـ كوت ديفوار vs النيجر تصفيات أمم أوروبا Advertisements 04:00 ـ قبرص vs إسكتلندا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD 07:00 ـ روسيا vs بلجيكا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD 07:00 ـ إذربيجان vs ويلز ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD. 09:45 ـ كرواتيا vs سلوفاكيا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD 09:45 ـ إيرلندا الشمالية vs هولندا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD 09:45 ـ ألمانيا vs روسيا البيضاء ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1 HD طالع جدول مباريات اليوم كاملة.. بالضغط هنا

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