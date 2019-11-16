اونلاين | كورة ستار - KOOORA GOAL مشاهدة مباراة المانيا وبيلاروسيا بث مباشر STAR German كورة لايف جول المانيا يوتيوب بلس

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المنتخب الالماني نجح في لقاء الدور الاول منذ حوالي 5 شهور في تحقيق الفوز علي نظيره منتخب روسيا البيضاء بعد ان فاز بنتيجة 2-0 في فوز مريح خارج الديار وستكون الماكينات الالمانية جاهزة لافتراس المنتخب البيلاروسي وتحقيق الفوز والثلاث نقاط الهامة قبل الجولة الاخيرة امام منتخب ايرلندا الشمالية بعد ايام قليلة من الان.

يلتقي منتخب ألمانيا مساء اليوم السبت مع نظيره منتخب بيلاروسيا في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020.

وتتواجد ألمانيا في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة متساوية مع منتخب هولندا، بينما يتواجد منتخب بيلاروسيا في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

وتحتاج ألمانيا إلى تحقيق نتيجة أفضل من تلك التي ستحققها أيرلندا الشمالية في مباراة اليوم أمام هولندا وذلك من أجل حسم تأهلها إلى البطولة.

موعد مباراة ألمانيا وبيلاروسيا:

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تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ألمانيا وبيلاروسيا:

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1.

مُعلق مباراة ألمانيا وبيلاروسيا:

يعلق حفيظ دراجي على المباراة.