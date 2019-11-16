رياضة | رئيس ريال مدريد يعلن عن مفاجأة سارة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس ريال مدريد يعلن عن مفاجأة سارة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد اليوم عن مفاجأة من العيار الثقيل يجهزها الرئيس فلورنتينو بيريز.

رئيس ريال مدريد يعلن عن مفاجأة سارة اليوم

وذكر الموقع الرسمي اليوم إن فلورنتينو بيريز سيترأس حدثا هاما، سيبدأ في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر صباح اليوم بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يحتفل ريال مدريد، اليوم 16 نوفمبر، بتسليم الأوسمة للأعضاء الذين استمروا في النادي طوال 25، 50 و 60 عامًا.

ووفقا للموقع الرسمي فإن الأوسمة تتباين ما بين فضية وذهبية وماسية وسَتُسَلَّم لعددٍ يبلغ 2466 عضوًا.

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ويسعى ريال مدريد دائما لتكريم الأعضاء وتقديم خدمة أفضل سواء لجماهيره العاشقة له في إسبانيا وفي كل مكان.

وكان ريال مدريد حقق فوزا كبيرا على نظيره إيبار بأربعة أهداف دون رد في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز والتي أقيمت الأسبوع الماضي.

وبدأ التوقف الدولي يوم الخميس الماضي، حيث خاض منتخب إسبانيا مباراة مالطة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة اليورو 2020 والتي انتهت بفوز الماتادور بسبعة أهداف دون رد.

وكان المنتخب الإسباني تأهل إلى اليورو 2020 من الجولة قبل الماضية، ليلحق بمنتخبات حجزت مكانها.