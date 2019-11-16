رياضة | عين.. هل يسطع نجم بنزيما في سماء مدريد؟

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

خطف الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد صدارة هدافي الدوري الإسباني بعد تسجيله في شباك إيبار وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من البطولة المحلية. وسجل بنزيما هدفين في مرمى إيبار في المباراة التي انتهت بفوز الميرينجي بأربعة أهداف مقابل هدف. ورفع بنزيما ذو الـ31 عامًا رصيده إلى تسعة أهداف لينفرد بصدارة هدافي الدوري الإسباني متجاوزا جيرارد مورينو نجم فياريال. وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، سجل بنزيما هدفه رقم 157 هدفًا في الدوري الإسباني ليصبح سادس هدافي الميرينجي في الليجا متخطيا الأسطورة المجرية بوشكاش الذي سجل 156 هدفا.

واختارت عين الخليج 365 الرياضي بنزيما نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي

ولد كريم مصطفى بنزيما والمعروف بكريم بنزيما في 19 ديسمبر 1987 في مدينة ليون في فرنسا.

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بدأ بنزيما مشواره في عالم كرة القدم عام 1996 وهو في التاسعة من عمره في صفوف الناشئين بنادي ليون. ظل بنزيما يتنقل بين فرق الناشئين بنادي ليون حتى تم تصعيده للفريق اﻷول بالنادي عام 2005 وهو في الثامنة عشر من عمره. خاض بنزيما مع ليون 7558 دقيقة في 105 مباراة في المسابقات المحلية والقارية، منهم 87 مباراة كأساسي و18 مباراة كاحتياطي، تم استبدال بنزيما في 40 مباراة وكان حبيسا لمقعد البدلاء في 20 مباراة. سجل بنزيما 55 هدف طوال مشواه مع ليون. قاد بنزيما ليون للفوز ب 7 بطولات، جاءت كالتالي :- 4 بطولات دوري وبطولة واحدة كأس فرنسا وبطولتين وبطولتين كأس الأبطال الفرنسية.

في 1 يوليو 2009، أعلن ليون عن توصله لاتفاق مع ريال مدريد على انتقال كريم بنزيمة مقابل 35 مليون يورو. في 9 يوليو من نفس العام، وقع بنزيما عقدًا لمدة 6 سنوات. في 6 أغسطس 2014، أعلن ريال مدريد عن تجديد عقد بنزيما لمدة 5 مواسم تستمر حتى نهاية العام الحالي 2019. خاض بنزيما مع الملكي 34339 دقيقة في 501 مباراة في المسابقات المحلية والقارية، منهم 409 مباراة كأساسي و92 مباراة كاحتياطي، تم استبدال بنزيما في 262 مباراة وكان حبيسا لمقعد البدلاء في 133 مباراة. سجل بنزيما 242 هدف طوال مشواه مع الميرينجي حتى الآن. قاد بنزيما ريال مدريد للتتويج ب 17 بطولة حتى الآن، جاءت كالتالي :- بطولتين دوري وبطولتين كأس إسبانيا وبطولتين كأس السوبر الإسباني و4 بطولات دوري أبطال أوروبا و3 بطولات كأس السوبر الأوروبي و4 بطولات كأس العالم للأندية.

* مشواره الدولي

في 2004، انضم بنزيما إلى صفوف منتخب فرنسا تحت 17 عامًا وظل يتنقل بين صفوف منتخبات الناشئين حتى تم تصعيده للمنتخب الأول عام 2007 وهو في العشرين من عمره. يغيب بنزيما عن مباريات الديوك بسبب القضية التي رفعها ضده لاعب المنتخب الفرنسي ماتيو فالبوينا. وكان فالبوينا اتهم بنزيما بمحاولة ابتزازه عبر تصويره شريطا جنسيا له مع إحدى الفتيات وطالبه بدفع مبلغ مالي مقابل عدم نشره. وفي ديسمبر 2015، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استبعاد اللاعب الدولي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني من مباريات منتخب بلاده لأجل غير مسمى على خلفية قضية الابتزاز المتهم فيها. وقال نويل لو جرايت رئيس الاتحاد الفرنسي في مؤتمر صحفي بأن هذا القرار من رئيس الاتحاد الفرنسي وليس من اللجنة التنفيذية أو لجنة القيم باتحاد الكرة وأن كريم بنزيما لا يمكنه اللعب مع فرنسا حتى يتم حسم الموقف، وطالما أن النظام القضائي لم يقرر أن كافة ما نشر بشأن بنزيما يعد من قبيل المبالغات فإن الاتحاد لن يغير رأيه. خاض بنزيما 5136 دقيقة في 81 مباراة مع المنتخب الأول حتى الآن، منهم 59 مباراة كأساسي و22 مباراة كاحتياطي، تم استبدال بنزيما في 35 مباراة وكان حبيسا لمقعد البدلاء في 24 مباراة. سجل بنزيما 27 هدف طوال مشواه مع ديوك فرنسا حتى الآن. فاز بنزيما مع منتخب فرنسا تحت 17 عامًا ببطولة يورو 2004.