رياضة | وفد برشلونة يتحرك لإنهاء أول صفقات الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد برشلونة يتحرك لإنهاء أول صفقات الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم السبت أن برشلونة يراقب بشدة نجم جديد من أجل ضمه في الفترة المقبلة.

برشلونة في طريقه لحسم صفقة مدوية

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن برشلونة سيتابع مباراة هولندا واستونيا يوم الثلاثاء في ختام منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2020.

وتأتي متابعة البارسا لمباراة الطواحين الهولندية الثلاثاء القادم من أجل مشاهدة كالفن ستنغس لاعب وسط ألكمار الهولندي الذي يرغب الفريق في شرائه بالموسم القادم.

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وأكدت الصحيفة أن وكيل أعمال كالفن ستنغس هو مينو رايولا، الذي يعمل وكيلا لأعمال الكثير من النجوم البارزين في عالم كرة القدم ولعل من أبرزهم الفرنسي بول بوجبا.

ويأمل برشلونة في استعادة التوازن على المستوى المحلي والأوروبي خاصة بعد التعادل المخيب أمام سلافيا براغ التشيكي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وهو الأمر أثار قلق جماهير الفريق خاصة أن المباراتين القادمتين في المجموعات أمام بورسيا دورتموند الألماني في الكامب نو وإنتر ميلان الإيطالي في سان سيرو بمدينة ميلانو .

ويبلغ الهولندي كالفن ستنغس 21 عاما ويلعب في مركز خط الوسط بنادي إي زد الكمار الهولندي.