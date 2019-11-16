رياضة | نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين.. فهد العتيبي يتغنى بميسي

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حقق منتخب الأرجنتين فوزا معنويا على نظيره البرازيلي في المواجهة الودية التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن موسم الرياض واستعدادا لخوض المنتخبين لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم بقطر 2022، والتي علق عليها المعلق السعودي فهد العتيبي.

نتيجة مباراة البرازيل والارجنتين.. فهد العتيبي يتغنى بميسي

وجاء هدف المباراة الوحيد من توقيع ليونيل ميسي في الدقيقة 13 من عمر اللقاء بعد تصدي الحارس البرازيلي أليسون بيكر لركلة جزاء من البرغوت تابعها الأخير وأسكنها شباك السامبا، في المواجهة التي شهدت تعليق فهد العتيبي الذي أشاد كثيرا بما قدمه الساحر الأرجنتيني في المباراة.

وكان سكالوني بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: إستيبان أندرادا

في خط الدفاع: خوان فويث – خيرمان بيزيّا – نيكولاس أوتاميندي – نيكولاس تاليافيكو

في خط الوسط: لياندرو باريديس – رودريجو دي باول – جيوفاني لو سيلسو

في خط الهجوم: ليونيل ميسي – لوكاس أوكامبوس – لاوتارو مارتنيز

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في حين دخل تيتي المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: دانيلو – إيدير ميليتاو – تياجو سيلفا – أليكس ساندرو

في خط الوسط: كارلوس كاسيميرو – أرثور هينريك – لوكاس باكيتا – ويليان

في خط الهجوم: جابريال جيسوس – روبرتو فيرمينو

وعاد ميسي للمشاركة مع الأرجنتين بعد فترة التوقف التي كان يقضيها على خلفية هجومه على التحكيم واتحاد أمريكا الجنوبية بعد بطولة كوبا أمريكا الأخيرة.

وغاب عن البرازيل نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا بسبب الإصابة التي يعاني منها مؤخرا في الكاحل، والتي داهمته قبل عدة أسابيع.