رياضة | النجم الساحلي يكشف سبب رفض الكاف تأجيل مباراة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجم الساحلي يكشف سبب رفض الكاف تأجيل مباراة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف قيس عاشور المتحدث الإعلامي باسم نادي النجم الساحلي التونسي عن سر رفض الاتحاد الإفريقي طلبه بتأجيل مباراة الأهلي لمدة 24 ساعة فى الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وكان النجم الساحلي قد خاطب "كاف" لتأجيل مباراته أمام الأهلي لمدة 24 ساعة، لتقام في 30 نوفمبر بدلًا من 29 نوفمبر موعدها الحالي.

وأوضح في تصريحات تليفيزيونية أن الرفض جاء بسبب حقوق البث الفضائي رغم النجم الساحلي يمر بظروف صعبة مع تغيير جهازه الفني ورحيل مديره الرياضي واستقالة رئيسه".

وطلب النجم الساحلي تأجيل مباراته مع الأهلي بسبب ارتباطه بمباراة ضد اتحاد بن قردان يوم ٢٥ نوفمبر لأنه يريد أن يكون أكثر جاهزية على المستوى البدني.