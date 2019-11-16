رياضة | الكأس الإقليمي الأول للفلوربول بمصر يؤهل 6 فرق لدورة الألعاب الشتوية بالسويد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكأس الإقليمي الأول للفلوربول بمصر يؤهل 6 فرق لدورة الألعاب الشتوية بالسويد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف شريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات بالاولمبياد الخاص الدولى عن خبر سار قبل وصول وفود الدول العربية المشاركة فى الكأس الإقليمي الأولى للفلوربول المؤهلة للالعاب العالمية الشتوية بالسويد 2021 ، والتى تنطلق يوم الاثنين 18 نوفمبر تحت رعاية الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى موافقة اللجنه المنظمة للالعاب العالمية بزيادة حصة المنطقة الى 6 فرق على النحو التالى فريقين من لاعبى الاولمبياد الخاص من ذوى الاعاقة الفكرية ذكور وفريقين موحد وهو الفريق الذى يضم لاعبين من ذوى الاعاقة الفكرية الى جانب لاعبين غير معاقين الى جانب فريقين للاناث من بين 45 فريقا سوف يشاركون فى رياضة الفلوربول للالعاب العالمية الشتوية والتى تستضيفها السويد 2021 ، بالاضافة الى ست رياضات اخرى .

وتقام الكأس الاقليمي الاول للفلوربول بالقاهرة كتصفيات لاختيار هذه الفرق ، ويشارك فى التصفيات الى جانب مصر فرق من الامارات ، السعودية ، الكويت ، الاردن ، المغرب ويبلغ عدد الفرق المشاركة 11فريقا ، حيث تشارك كل من السعودية ومصر والأمارات بفرق موحدة من الذكور من المعاقين فكريا الى جانب اقرانهم من غير المعاقين او ما يسمىى بالرياضات الموحدة ، وتشارك بالاناث كل من السعودية والأمارات والمغرب ، بينما تشارك فى الذكور كل من مصر، المغرب ، الأمارات ، الأردن، الكويت.

حرص المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى خلال تواجده فى العاصمة الامريكية واشنطن وقبل عودته أمس للقاهرة على متابعة كافة الاستعدادات الخاصة بتلك الكأس ، معبرا عن سعادته بزيادة عدد الفرق التى سوف تمثل المنطقة فى تلك الالعاب العالمية ، وحرص الرئاسة الاقليمية على زيادة تلك الحصة لتقارب عدد اللاعبين المشاركين من المنطقة فى العاب السويد الى عدد اللاعبين الذين مثلوا المنطقة فى عالمية النمسا 2017 ، وكان الحرص على ادخال رياضة الفلور بول بديلا للرياضة الهوكى الارضى التى غابت عن العاب السويد ، حيث تم عمل دورة تدريبية لدول المنطقة وتشكيل منتخبات ، وتأتى اقامة أول كأس اقليمى بالقاهرة لاختيار الفرق الست التى سوف تشارك فى السويد .

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فيما حرص المهندس هانى محمود وزير الاتصالات والتنمية الادارية الاسبق رئيس الاولمبياد الخاص المصرى على الوقوف على أخر استعدادات لاعبى مصر ، خاصة وأن مصر صاحبة ذهبية الهوكى الارضى فى اخر العاب عالمية اقيمت بالنمسا 2017 وكوريا الجنوبية 2013 ، ورغم أن الفلور بول رياضة جديده تدخل لاول مرة فى مصر ، الا انه اطمئن من الاجهزة الفنية للفريقين على درجة استعدادات اللاعبين وجهازيتهم للمشاركة فى أول كأس اقليمى والفوز ببطاقتين للمشاركة فى عالمية السويد 2021 .

مصر تشارك بفريقين

ويترأس وفد مصر الدكتور باسم تهامى المدير الوطنى وتشارك مصر بفريقين بصفتها الدولة المنظمة ، الأول موحد اى يضم لاعبين من ذوى الاعاقة الفكرية واخرين من غير المعاقين ويتكون هذا المنتخب من محمد حسين عبدالعال مديرا فنيا، علاء فؤاد عيسي مدربا واللاعبون عبدالرحمن حسام الدين ،عبدالحميد صبرى ،بلال مخلوف،اسلام احمد عنتر ،احمد حسين ،حازم الباجورى واللاعبون الشركاء عمر ذكى كامل ،محمود صلاح،زياد عادل بيومى ، حسام الدين إسماعيل .

بينما المنتخب الثانى يتكون من احمد سمير مديرا فنيا ،محمد مصطفى محروس مدربا واللاعبون محمد مصطفى عبدالحافظ ، حسن محمد فتحى، طه خلف أحمد، خالد ناصر إسماعيل، عمر شريف علوان، هليل أحمد عبدالمجيد، أحمد سامح عبدالرحيم، مصطفى محمد كمال.