رياضة | الشارقة يخسر من الوحدة السعودي بنصف نهائي أسيوية اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشارقة يخسر من الوحدة السعودي بنصف نهائي أسيوية اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رغم الأداء المتميز الذي قدمه رجال الشارقة لكرة اليد في هذه النسخة من البطولة الآسيوية الـ 22 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، المقامة في مدينة سام شوك بكوريا الجنوبية، خلال الفترة من 7 إلى 17 نوفمبر الجاري، والمؤهلة إلى بطولة العالم للأندية «سوبر جلوب» 2020، والذي يعد أفضل مستوى فني للشارقة خلال مشاركاته الثلاث الأخيرة المتتالية في المعترك الآسيوي،

إلا إن حٌلم الفريق بالتأهل إلى المباراة النهائية اصطدم بظروف الإصابات المؤثرة التي ضربت الفريق خلال مشواره في البطولة، وبفارق الخبرات وطموح فريق الوحدة السعودي أول المجموعة الثانية ومفاجأة البطولة، الذي تأهل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه على حساب الشارقة بنتيجة 30 -29، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في نصف نهائي البطولة، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة من الطرفين، وأمتدت لوقت إضافي على شوطين بعد التعادل في الوقت الأصلي 24 -24.

مباراة متكافئة فنياً

بدأ الشارقة اللقاء بشكل جيد واستطاع التقدم 3-1 في أول 5 دقائق بفضل تألق لاعبه المحترف السويدي ماكسيمليام، الذي سجل 7 أهداف على مدار المباراة، ولكن سرعان ما تدارك الوحدة النتيجة، وتمكن من التعادل ثم التقدم 4-3 في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، ثم حافظ الوحدة على تقدمه حتى نهاية الشوط بنتيجة 14-9.

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وفي الشوط الثاني تحسن دفاع الشارقة كثيراً، مما منح الفريق أفضلية واضحة على مجريات اللعب، أسفرت عن أول تعادل للشارقة في اللقاء 19-19 عن طريق عمر الوكيل في الدقيقة 13، ثم استمر تقدم الوحدة بفارق هدف، إلى أن تعادل الشارقة عن طريق نفس اللاعب عمر الوكيل في الثواني الأخيرة لينتهي الشوط الثاني 24-24، ويحتكم الفريقين إلى الوقت الإضافي ومدته 10 دقائق، مقسمة على شوطين.

لم ينجح الشارقة في استغلال النقص العددي لفريق الوحدة بسبب الإيقاف، في الأشواط الإضافية، بينما نجح الوحدة في الحفاظ على فارق الهدفين، بفضل التصديات والتألق غير العادي لحارس مرماه محمد السالم، والذي حرم الشارقة من انفرادات وتسديدات بأهداف محققة بالجملة على مدار المباراة، ليكون السالم نجم اللقاء بلا منازع، ويمنح فريقه بطاقة التأهل التاريخي لنهائي البطولة، بعدما منع حارس الوحدة جناح الشارقة عمر الوكيل من تحقيق التعادل في الوقت القاتل، مع صافرة نهاية الوقت الإضافي الثاني، لينتهي اللقاء بنتيجة 30- 29 لصالح الوحدة السعودي.

المنافسة على البرونزية

ويواجه الشارقة فريق الوكرة القطري في مباراة تحديد المركز الثالث، في أخر أيام البطولة الأحد 17 نوفمبر في تمام الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت الإمارات.

يذكر أن الشارقة نجح في الصعود للمربع الذهبي في الثلاث مشاركات الأخيرة، حيث حقق المركز الرابع في الهند 2018، وأحرز الميدالية البرونزية في النسخة الأخيرة بالكويت 2019 .