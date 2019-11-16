رياضة | اليوم.. 7 في المجموعة 11 بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 7 في المجموعة 11 بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

.تنطلق اليوم السبت، الجولة السابعة، من المجموعة الحادية عشر "الإسكندرية والبحيرة " في دوري القسم الثالث.

حيث يستضيف مركزشباب القباري في الثانية والنصف عصرًا فريق مركزشباب كفربولين، ويلتقي سبورتنج مع نادي رشيد والترام يواجه غزل كفرالداور ونادي بدر مع مركز شباب المعمورة واسكندرية للبترول مع مركزشباب العبور ويلتقي نادي كوم حمادة مع مركزشباب حوش عيسي واخير يلتقي ايتاي البارود مع مركز شباب كوم حمادة.

وتم تأجيل مباراة مياه البحيرة مع نهضة العامرية لمشاركة نهضة العامرية ضمن منافسات بطولة كأس مصر

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نتائج الجولة السادسة

الترام 1 /0 ايتاي

كفر الدوار1 سبورتنج 2

رشيد5 النهضة 0

مياه البحيرة2, القباري0

بولين 1كوم حمادة0

حوش عيسى 2اسكندرية للبترول 1

العبور 1 بدر 2

المعمورة 3شباب كوم حمادة 1

ترتيب المجموعة الحادية عشر

1- بدر 12نقطة

2- سبورتنج 11 نقطة

3- الترام 8 نقاط

4- شباب كوم حمادة 8 نقاط

5- نادي رشيد 7 نقاط

6- مياه البحيرة 7 نقاط

7- المعمورة 7 نقاط

8-كفربولين 7 نقاط

9- ايتاي البارود 6 نقاط

10-حوش عيسي 6 نقاط

11- اسكندرية للبترول 6 نقاط

12- غزل كفرالداور 5 نقاط

13- العبور 5 نقاط

14- نهضة العامرية 5 نقاط

15- كوم حمادة 3 نقاط

16- مركزشباب القباري نقطة وحيدة