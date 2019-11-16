رياضة | حرب ريال مدريد وبرشلونة على خليفة سواريز

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دخل نادي ريال مدريد الإسباني على خط المفاوضات مع النجم الجابوني الدولي ومهاجم نادي أرسنال الإنجليزي " بيير إيمريك أوباميانج" من أجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأوردت صحيفتي " ذا صن" و " سكاي سبورتس" أن النادي الملكي سيقدم عرضاً للتوقيع مع أوباميانج، على أن ينضم للفريق في الصف المقبل.

وصرحت والدة أوباميانج في مقابلة إذاعية سابقة برغبة إبنها في إرتداء قميص ريال مدريد، مشيرة إلى أنها كانت رغبة أوباميانج منذ الضغر. Advertisements

ويتبقى موسماً وحيداً في عقد أوباميانج مع الجانرز، إذ ينتهي تعاقده في عام 2021، ويرهن أوباميانج تمديد تعاقده مع النادي الندني بالتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم القادم، وهو الأمر الذي يبدو مستحيلاً هذا الموسم في ظل وضعية الجانرز الصعبة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

خليفة سواريز ويترقب نادي برشلونة وضعية أوباميانج في ملعب الإمارات خلال الفترة الحالية، إذ يعد أوباميانج أحد أبرز المرشحين لخلافة النجم الأوروجواياني الكبير لويس سواريز في هجوم النادي الكتالوني.، لكن نادي برشلونة قد يتقلى منافسة شديدة من غريمه الأزلي ريال مدريد