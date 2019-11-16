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رياضة | حرب ريال مدريد وبرشلونة على خليفة سواريز

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرب وبرشلونة على خليفة سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي ريال مدريد الإسباني على خط المفاوضات مع النجم الجابوني الدولي ومهاجم نادي أرسنال الإنجليزي " بيير إيمريك أوباميانج" من أجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأوردت صحيفتي " ذا صن" و " سكاي سبورتس" أن النادي الملكي سيقدم عرضاً للتوقيع مع أوباميانج، على أن ينضم للفريق في الصف المقبل.

وصرحت والدة أوباميانج في مقابلة إذاعية سابقة برغبة إبنها في إرتداء قميص ريال مدريد، مشيرة إلى أنها كانت رغبة أوباميانج منذ الضغر.

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ويتبقى موسماً وحيداً في عقد أوباميانج مع الجانرز، إذ ينتهي تعاقده في عام 2021، ويرهن أوباميانج تمديد تعاقده مع النادي الندني بالتأهل لبطولة للموسم القادم، وهو الأمر الذي يبدو مستحيلاً هذا الموسم في ظل وضعية الجانرز الصعبة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

خليفة سواريز

ويترقب نادي وضعية أوباميانج في ملعب الإمارات خلال الفترة الحالية، إذ يعد أوباميانج أحد أبرز المرشحين لخلافة النجم الأوروجواياني الكبير لويس سواريز في هجوم النادي الكتالوني.، لكن نادي برشلونة قد يتقلى منافسة شديدة من غريمه الأزلي ريال مدريد

ويبحث نادي برشلونة عن بديل لصاحب الـ 32 عاماً، والذي تدور حوله الكثير من الأخبار حول رحيله نحو الدوري الأرجنتيني، بالإضافة لكثرة إصاباته منذ مطلع الموسم، والتي أبعدته عن عدة مباريات مع النادي الكتالوني هذ الموسم.

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