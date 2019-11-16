رياضة | نجم برشلونة يختار وجهته الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يختار وجهته الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النجم الكرواتي الدولي ولاعب خط وسط برشلونة الإسباني "إيفان راكيتيتش" لمغادرة ناديه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.



وبات راكيتيتش قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن النادي الكتالوني، في ظل إنتشار التقارير الصحفية حول رغبة عدة أندية أوروبية في إنتدابه.

ويعاني راكيتيتش من قلة مشاركاته مع المدير الفني الإسباني "إرنستو فالفيردي" خلال هذا الموسم، الأمر الذي ربطه بالرحيل عن ملعب كامب نو خلال ينياير المقبل

راكيتيتش يختار وجهته المقبلة Advertisements وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن نادي أتليتيكو مدريد الإسباني بات أقرب الإندية للتوقيع مع الدولي الكرواتي صاحب الـ 31 عاماً.

وذكرت الصحيفة ان الروخي بلانكوس يجهز عرضاً بقيمة 40 مليون يورو للتوقيع مع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وينتهي عقد راكيتيتش مع برشلونة بنهاية موسم 2021، إلا أن إدارة النادي قررت بيع اللاعب للإستفادة من المقابل المادي من وراء بيعه.

ويرتبط اللاعب بالإنتقال لقطبي مدينة ميلانو إنتر ميلان وإيه سي يملان، بالإضافة لناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الإيطالي.