شكرا لقرائتكم الزمالك يفتح ملف ضم محمد عبد العاطى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستهدف مسؤولو الزمالك، خلال الفترة الجارية، إعادة فتح ملف ضم محمد عبد العاطى لاعب وسط دجلة وأحد مواهب الفريق الدجلاوى المتألق مع الفريق منذ الموسم الماضى والذى يعد هدفًا للأبيض لضمه منذ تألقه فى ذلك الموسم ولكن تعثرت المفاوضات فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية نظراً للقيم المالية الكبيرة التى طلبها مسؤولى وادى دجلة للاستغناء عن خدمات اللاعب لصالح قلعة ميت عقبة وهو ما رفضه مسؤولى القلعة البيضاء قبل أن يتم إعادة التفكير فى فتح الملف خاصة إن هناك تفضيل بضم عبد العاطى عن ضم على غزال لاعب فيرينسى البرتغالى السابق، الذى جمعته جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء خلال الأيام الماضية، بعدما فسخ الأخير تعاقده مع النادى البرتغالى منذ فسخ طويلة وأصبح بلا نادى منذ الصيف الماضى.

وكشف مصدر وسيط بصفقة عبد العاطى إن الأبيض لن يواجه صعوبات كبيرة لضم لاعب دجلة فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل، خاصة إن دجلة يحتاج إلى تدعيم صفوفه بعدداً من اللاعبين الذى يمكن له الحصول عليهم من صفوف الفريق الأبيض فى صفقة تبادلية مثل محمد أشرف روقة لاعب الفريق الأبيض المُعار إلى إنبى وكذلك واحداً من الجناحين محمد عنتر وإسلام جابر، وجاء فتح ملف صفقة عبد العاطى مجدداً فى الزمالك نظراً لحاجة الأبيض إلى تدعيم صفوفه بلاعب وسط جديد فى ظل إصابة محمود عبد العزيز بقطع فى الرباط الصليبى لذلك سيتم حسم مدى إمكانية ضم لاعب دجلة من عدمه خلال الفترة القادمة لحسم إجراءات انتقال ضم غزال للقلعة البيضاء حال مبالغة النادى الدجلاوى فى متطلباته بشأن الاستغناء عن عبد العاطى.