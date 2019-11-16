شكرا لقرائتكم موعد مباراة منتخب مصر الاولمبي المقبلة فى نصف نهائى بطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اقتربت بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، من خط النهاية، والتى انطلقت فعاليتها يوم 8 نوفمبر الجارى وتستمر حتى 22 من ذات الشهر، على ملعبي القاهرة الدولي والسلام.
ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التى تقام الصيف المقبل، وتأهلت 4 منتخبات إلى الدور نصف نهائي، من كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، وهى منتخبنا الوطنى وغانا عن المجموعة الأولى وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا من المجموعة الثانية.
ونستعرض في السطور التالية مواعيد مباريات البطولة..
نصف النهائي.. 19 نوفمبر
كوت ديفوار * غانا (الساعة 5 مساء على استاد السلام).
منتخب مصر * جنوب افريقيا (الساعة 8 مساء على استاد القاهرة).
الثالث والرابع .. 22 نوفمبر الرابعة والنصف عصرا.
النهائي.. 22 نوفمبر 8 مساء.
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