شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُنهي ملف تجديد عقد أحمد فتحي عقب الأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو النادي الأهلي انتهاء موعد الأجندة الدولية وعودة اللاعبين الدوليين للنادي ،لإنهاء ملف تجديد عقد أحمد فتحي نجم دفاع الفريق والمتواجد حالياً مع منتخبنا الوطني في جزر القمر، قبل مواجهتها يوم 18 نوفمبر الجاري، والتي تأتى ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية المُقبلة.

واستقر مسئولو الأهلي على تجديد عقد أحمد فتحي لمدة موسم مع تعديل القيمة المادية المدونة في عقده، خاصة وأن قيمة عقده الأخير لم تتجاوز حاجز الـ3 ملايين جنيه، مع الوضع في الاعتبار أن اللاعب المُلقب بالجوكر يقدم مستوى استثنائي مع الفريق الأحمر هذا الموسم، وهو الذى ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع لأي ناد أخر خلال الميركاتو الشتوي القادم، وفقا للوائح الفيفا التي تتيح لأى لاعب التوقيع لنادي آخر دون إذن ناديه الحالي قبل نهاية عقده بـ 6 شهور.

ولم يدخل الأهلي في مفاوضات رسمية مع أحمد فتحي حتى هذه اللحظة، حيث اقتصر الأمر على حديث شخصي من جانب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع اللاعب في ظل الحاجة الفنية إلى جهوده من ناحية، والحاجة المعنوية لتواجده فى القلعة الحمراء بصفقته واحد من قادة الفريق الكبار من ناحية أخرى ، وشهدت الفترة الماضية، تلقي أحمد فتحي أكثر من عرض خلال الفترة الماضية سواء من داخل أو خارج مصر بالتزامن مع اقتراب انتهاء عقده مع النادي الأهلي، حيث تلقي عروضا من أندية سعودية وعرض آخر من نادي بيراميدز.