شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يخوض مرانه الأول فى جزر القمر عصر اليوم استعدادا لموقعة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، أول تدريباته فى الثالثة عصر اليوم فى جزر القمر، استعدادا لمباراة المنتخبين يوم الاثنين المقبل، فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

وكانت بعثة منتخب مصر وصلت فى العاشرة مساء أمس الجمعة، إلى العاصمة مورونى على متن طائرة خاصة بعد رحلة استغرقت 9 ساعات، ومنح البدرى لاعبيه راحة أمس حيث خلد اللاعبون للراحة فى الفندق فور الوصول.

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وتضم بعثة الفريق 23 لاعبا بعد استبعاد أحمد جمعة مهاجم المصرى للإصابة فى المران الأخير قبل السفر أمس، وهم محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)،) محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى)) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) ،محمد مجدى أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) ، أحمد السيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله)، أيمن أشرف " الأهلي" و كريم طارق " الطلائع" ، وأحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، ومحمد الننى (بشكتاش التركي) ، ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى) ، ومحمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى).

ويترأس البعثة جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة ، بعدما اعتذر عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، عن رئاسة البعثة ،نظرا لإنشغاله بالبطولة ومتابعة المنتخب الأولمبى المصرى الذى ينافس بقوة لتحقيق حلم الوصول لأولمبياد طوكيو 2020.