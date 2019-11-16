رياضة | مواعيد مباريات اليوم 16 - 11 - 2019.. المانيا ضد روسيا البيضاء في تصفيات أمم أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم 16 - 11 - 2019.. المانيا ضد روسيا البيضاء في تصفيات أمم أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلف العديد من المباريات اليوم السبت الموافق 16 / 11 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهات المانيا ضد روسيا البيضاء في تصفيات أمم أوروبا، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويعرض لكم “الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أفريقيا "الجولة الأولى"

مدغشقر x اثيوبيا، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و2:00 مساءًا بتوقيت تونس، و1:00 مساءًا بتوقيت جرينتش.

كوت ديفوار x النيجر، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:00 مساءًا بتوقيت تونس، و7:00 مساءًا بتوقيت جرينتش.

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مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا "يورو 2020"

إذربيجان x ويلز، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:00 مساءا بتوقيت تونس، و5:00 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 2.

روسيا x بلجيكا، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:00 مساءا بتوقيت تونس، و5:00 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 1.

كرواتيا x سلوفاكيا، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:45 بتوقيت تونس، و7:45 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 4.

إيرلندا الشمالية x هولندا، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:45 بتوقيت تونس، و7:45 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 2.

المانيا x روسيا البيضاء، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:45 بتوقيت تونس، و7:45 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 1.