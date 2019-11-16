رياضة | أليسون يمدح صلاح ويكشف عن الأفضل في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أليسون يمدح صلاح ويكشف عن الأفضل في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي بمدح المصري محمد صلاح زميله بالفريق كما كشف عن الأفضل في العالم من وجهة نظره.



أليسون يمدح محمد صلاح وقال أليسون في تصريحات صحفية: "محمد صلاح شخص رائع، فهو مثال يحتذى به في الحياة".

وأضاف بيكر: "أنا معجب جدا بصلاح عندما كنت ألعب معه في روما، بسببه فكرتي تجاه البلاد العربية تغيرت".

الأفضل في العالم من وجهة نظر أليسون Advertisements اما عن أفضل لاعب في العالم قال أليسون: "ميسي أفضل لاعب في العالم، أنا قابلته ثلاث مرات عندما كنت لاعبًا في روما وليفربول وفي بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، اللعب أمام ميسي رائع".

موعد مباراة ليفربول القادمة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره نادي كريستال بالاس الإنجليزي عقب انتهاء فترة التوقف الدولي يوم السبت الموافق 23 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.