رياضة | برشلونة يعجز عن إجراء أي صفقات في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يعجز عن إجراء أي صفقات في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة الإسباني يعجز عن إجراء أي صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.



عدم رضا عن صفقات الصيف وأشارت التقارير إلى أن إدارة نادي برشلونة قررت عدم إجراء أي تعاقدات في الشتاء القادم لعدة أسباب مختلفة.

كما ذكرت الصحيفة أن نادي برشلونة يشعر بعدم رضا الجماهير بالصفقات التي تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

سبب عجز برشلونة عن إجراء تعاقدات في الشتاء وكشفت الصحيفة أن نادي برشلونة لا يريد إجراء أي تعاقدات في انتقالات يناير القادمة لتوفير بعض الأموال وضم صفقات قوية في الانتقالات الصيفية القادمة. Advertisements

كما قالت الصحيفة أن نادي برشلونة ينوي بيع بعض اللاعبين وإعارة البعض الأخر لتوفير الأموال لإجراء تعاقدات قوية في انتقالات الصيف القادمة.

أبرز المراكز التي ترغب برشلونة في تدعيمها ويرغب نادي برشلونة في ضم بعض الصفقات في مراكز معينة مثل قلب الدفاع والهجوم بالإضافة إلى إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق السابق ونجم باريس سان جيرمان الحالي.