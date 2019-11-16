رياضة | سواريز يكيل المديح لميسي ويكشف عن مدربه المفضل

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أدلى المهاجم الأوروجواياني الدولي ونجم نادي برشلونة الإسباني " لويس سواريز" بتصريحات خلال مقابلة تليفزيونية، مدح خلالها زميله ونجم الفريق الأرجنتيني "ليونيل ميسي".



وصرح لوزيتو لقناة برشلونة الرسمية قائلاً: "ميسي صديق مقرب لي داخل وخارج الملعب، لقد ساعدني كثيراً في نمو شخصيتي وتطور آدائي مع برشلونة، يوجد لدينا تقارب كبير".

وأضاف: ميسي بالفعل لاعب إستثنائي، هو الأفضل في العالم ولا يزال، ساعدني إثناء منافستي ع الحذاء الذهبي رغم وجود منافسة بين وبينه على اللقب".

مدرب سواريز المفضل وتابع: "لويس إنريكي من أهم المدربين في مسيرتي، يرجع ذلك بسبب أسلوبه التدريبي، هو رجل مخلص وساعدني كثيراً عقب إيقافي في كأس العالم 2014". Advertisements

وأتم: "فخور كوني ضمن أفضل 5 هدافين في أفضل نادي في العالم".

وإنتقل لويس سواريز لصفوف برشلونة قادماً من نادي ليفربول الإنجليزي في صيف عام 2014 مقابل ما يقارب مبلغ 80 مليون يورو.



ومثل لويس سواريز برشلونة في 260 مباراة في جميع البطولات، مسجلاً 185 هدفاً وصنع 97 لزملائه.

وحصل سواريز على 4 ألقاب للدوري الإسباني ومثلها في كأس ملك إسبانيا، بالإضافة للقبين في بطولة السوبر الإسباني ولقب وحيد في بطولة دوري أبطال أوروبا ولقب في السوبر الأوروربي وكأس العالم للأندية.