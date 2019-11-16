رياضة | بيكيه: ميسي أفضل من مارادونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيكيه: ميسي أفضل من مارادونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح جيرارد بيكيه نجم دفاع برشلونة بأن زميله في ابفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد البرسا أفضل من ديبجو ارماندو مارادونا أسطورة الأرجنتين لأن ميسي لا يمكن وصعه في مقارنة مع كل ما قام به وحققه من بطولات طوال 15 عامًا في مسيرته.



وقال بيكيه في تصريحات لإذاعة كادينا كوبي الإسبانية :"مدريد بيتي الثاني، لم يكن لدي أي شيء سيئ هناك رغم التنافس بين برشلونة والريال".



وأضاف : "قد يكون الأمر غريبًا لكنني تجولت لساعات في شوارع مدريد والتقطت بعض الصور مع الناس هناك، التنافس في الملعب وليس في الشارع".



وتابع : "شعور اللاعبين بالهجوم من الصحافة؟ نعم، وبالتالي المسافة بين اللاعبين والإعلام موجودة، سيكون من الطبيعي بالنسبة لنا الاقتراب مجددًا، ربما اخترنا الطريقة السهلة بتجنب إجراء المقابلات".



وعن كأس ديفيز للتنس، قال ببكي : "قلق من المشروع الجديد، خائف من أشياء قليلة، أتمنى قدوم جميع النجوم وعلى رأسهم نادال، فيدرر قال إنه يُعاني من ألم في المرفق وبعد ذلك أكد أن ذلك لن يعيقه عن الحضور".



وأردف قائلا :"صافرات الاستهجان؟ لا أعرف إذا كانت موضة حاليًا، دافعت عن منتخب إسبانيا منذ 16 عامًا ولا أحد يقدر على الشك في التزامي، قررت الاعتزال الدولي لأن دوري انتهى مع الماتادور".



وبسؤاله عن المشاركة في الأولمبياد، علق بيكي قائلاً :"لا أعرف إذا كنت سأذهب أم لا، لا زال هناك الكثير وأنا لا أغلق الأبواب لكني لا أريد التحدث لأنه يوجد مدرب، أود التحدث معه وليس في العلن".



واستطرد قائلا : "الأسبوع المقبل هناك تدريبات لبرشلونة، سأحاول السفر إلى مدريد، لا أعرف إذا كان الثلاثاء أو الأربعاء، لكني تحدثت بالفعل مع فالفيردي، الشيء الأكثر أهمية بدون شك هو مواجهة ليجانيس".



وعن شكوى ريال مدريد بسبب الكلاسيكو، قال بيكي :"إذا اشتكوا بسبب قلة الراحة، سيحصلون على المزيد من الراحة قبل المباراة التالية".

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وواصل :"هناك دائمًا شكوى من جدول المباريات، واعتاد بالفعل اللاعبون على اللعب بأقل راحة من الخصم، وأنا أحب اللعب ليلًا وليس نهارًا، بالتأكيد في مباراة أخرى سنلعب أقل راحة من ريال مدريد".



وتابع :"نحن لم نطلب عدم لعب الكلاسيكو، الأمر كان لخافيير تيباس رئيس الليجا، وبالتأكيد في 18 ديسمبر الجاري لن يحدث أي شيء في الكامب نو".



واستكمل حديثه قائلاً : "العام الماضي كان أحد أفضل الأعوام في مسيرتي، وكنت مشاركًا في بطولة ديفيز، أعلم أنه سيتم التطرق لهذا الأمر ولست قلقا".

واستطرد قائلا : "سنواصل الفوز في برشلونة، اللعب مع البارسا يتطلب التركيز بكل حواسك، فإذا لم تكن الأفضل، فلن تلعب مع برشلونة".



وأردف قائلا : "عادة ما أذهب إلى النوم في المساء، وأشاهد العديد من مباريات كرة السلة الأمريكية، أترك أطفالي ينامون وأشاهد المسلسلات مع صديقتي".



وعن رأيه في مستوى برشلونة، قال بيكي : "يمكننا أن نلعب بشكل أفضل، نحن لا نظهر بالأداء المتوقع، نتحدث عن ذلك في غرفة خلع الملابس، وحين تنتهي مباراة لا أقرأ الصحف وأقطع الاتصال، فقط أتابع تويتر حيث ترسل لي عائلتي بعض الأشياء".



وعن جريزمان، علق بيكي قائلاً : "لقد لعب في أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد، ولم يظهر بنفس الأداء في برشلونة بسبب مستوى اللاعبين في الفريق، يجب عليه أن يجد مساحته وسيجدها، لأنه يتمتع بالكفاءة والموهبة".



وتابع : "راكيتيتش؟ إذا وضعت نفسي مكانه، يمكنني أن أفهمه، أي لاعب يريد المشاركة في المباريات".



وعن إمكانية توليه رئاسة برشلونة، قال بيكي "لا أعرف ما إذا كنت سأكون رئيسًا للبارسا أم لا، أنا أريد مساعدة النادي".



وأضاف : "كيليان مبابي ونيمار لاعبان رائعان، ويمكنهما اللعب في أي فريق في العالم".



واختتم بيكيه تصريحاته قائلاً : "أفضل نادال على فيدرر، وميسي على مارادونا، لأن البرغوث لا يمكن وضعه في مقارنة أمام كل ما قام به وما حققه من ألقاب خلال 15 عامًا في مسيرته. كلوب ومورينيو؟ يعجبني الثنائي، ومع مورينيو كان هناك بعض التوتر حين درب الريال، وبعد ذلك تحدثت معه في الشارع وكان مختلفا".