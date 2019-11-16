رياضة | برشلونة يرصد التعاقد مع نجم فلامنجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرصد التعاقد مع نجم فلامنجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة يرصد التعاقد مع موهبة برازيلية في الموسم الجاري.



وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة يراقب رينير جيسوس كارفاليو نجم وسط فلامنجو ويرغب في الفوز بخدماته.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن تحرك برشلونة جاء وفقًا لسياسته الجديدة باقتناص المواهب الشابة مبكرًا قبل أن تنفجر وتباع بأسعار مرتفعة.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كارفاليو البالغ من العمر 17 عامًا يتميز بالطول الفارع، حيث يبلغ طوله 185 سنتيمترًا كما أن لديه جودة عالية في تسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فلامنجو نجخ في تجديد عقد كارفاليو حتى 2024 مع وضع شرط جزائي في عقده يبلغ 70 مليون يورو.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لا ينوي كسر عقد كارفاليو ولكن إذا تم فتح باب التفاوض مع فلامنجو فإن الصفقة قد تحسم مقابل 40 إلى 45 مليون يورو على شاكلة صفقتي انتقال فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس من الدوري البرازيلي إلى ريال مدريد.



وكشفت تقارير صحفية إسبانية في مطلع الشهر الجاري أن ريال مدريد الإسباني بدأ في مراقبة موهبه برازيلية جديدة خلال الفترة الماضية لضمها خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.



وأكدت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع البرازيلي رينير جيسوس كارفاليو صانع ألعاب نادي فلامنجو البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.



وكشفت الشبكة الإسبانية أن نادي ريال مدريد حدد مبلغ 70 مليون يورو للتعاقد مع الموهبة جيسوس كارفاليو في يناير القادم.



كما أشارت الشبكة إلى أن هناك العديد من الأندية أيضا التي ترغب في التعاقد مع كارفاليو البالغ من العمر 17 عام أبرزها نادي أتلتيكو مدريد ونادي تشيلسي ونادي بوروسيا دورتموند.



وذكرت الصحيفة أن نادي فلامنجو لا يوافق على رحيل كارفاليو عن صفوف الفريق بل وسيحاول النادي تجديد عقده الذي سينتهي في ديسمبر 2020 ليستمر مع النادي حتى عام 2024.