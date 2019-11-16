رياضة | موعد مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب مصر بقيادة مدربه شوقي غريب مع منتخب جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.



موعد مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا :- وسوف تقام المباراة بين منتخب مصر ومنتخب جنوب افريقيا في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

نتائج مصر في دور المجموعات بالبطولة :- ونجح منتخب مصر في الصعود لدور النصف نهائي كمتصدر للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز على جميع منتخبات المجموعة، حيث فاز على منتخب مالي بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد، وأيضا ضد منتخب الكاميرون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد واحرزهما مصطفى محمد، بينما جاء الانتصار الثالث على منتخب غانا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين حيث سجل الاهداف كل من مصطفى محمد ورمضان صبحي وأحمد ياسر ريان.

غانا ترافق مصر لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية :- Advertisements وتأهل منتخب غانا من تلك المجموعة كوصيف برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع منتخب الكاميرون والفوز ضد منتخب مالي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وذلك بفارق هدف وحيد عن منتخب الكاميرون والذي كان يحمل نفس الرصيد من النقاط.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الحالية في مصر من يوم 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

وكانت المجموعة الثانية قد تأهل منها كمتصدر منتخب كوت ديفوار بانتصارين على منتخبي زامبيا ونيجيريا، بينما صعد منتخب جنوب افريقيا كوصيف المجموعة برصيد 5 نقاط بعد التعادل مع كوت ديفوار وزامبيا وتحقيق الفوز الوحيد على منتخب كوت ديفوار بالجولة الأخيرة.