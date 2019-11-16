رياضة | تيمو بوكي.. بالارقام ماذا قدم المهاجم الفنلندي هذا الموسم ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تيمو بوكي.. بالارقام ماذا قدم المهاجم الفنلندي هذا الموسم ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد هذا الموسم من افضل المواسم في تاريخ المهاجم الفنلندي تيمو بوكي مهاجم فريق نوريتش سيتي الإنجليزي، وذلك بعد تسجيله الكثير من الأهداف في البريميرليج وأيضاً في التفصيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 مع منتخب بلاده.



ثنائية بوكي تقود فنلندا لفوز جديد :- ونجح منتخب فنلندا في تحقيق الفوز على منتخب ليختنشتاين بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من دور المجموعات والتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان بوكي قد نجح في تسجيل هدفين لمنتخب فنلندا في المباراة، حيث أحرز الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 75 من المباراة وقبل 10 دقائق من استبداله قبل نهاية اللقاء.

بوكي الهداف يقود فنلندا لليورو :- وأحدث تيمو بوكي الفارق مع منتخب فنلندا خلال تلك التصفيات، حيث سجل 9 اهداف لمنتخب بلاده خلال 9 مباريات خاضها حتى الآن وقبل جولة واحدة من النهاية، حيث صعد منتخب فنلندا إلى اليورو بعد احتلال المركز الثاني حتى الآن برصيد 18 نقطة وبفارق 7 نقاط عن منتخب اليونان صاحب المركز الثالث. Advertisements

أهداف بوكي مع نوريتش سيتي في البريميرليج بينما يعد موسم بوكي في الدوري الإنجليزي جيد للغاية حتى الآن، حيث أحرز 6 أهداف خلال 12 مباراة بمعدل هدف كل مباراتين، وصنع هدفين لزملائه في الفريق، ولكن يواجه المهاجم الفنلندي مشاكل كبيرة في الجولات الماضية بصيامه عن التسجيل لمدة 6 مباريات متتالية، ويحتل فريق نوريتش سيتي المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط.

بوكي هداف التشامبيونشيب بالموسم الماضي :- وحصل المهاجم الفنلندي على جائزة هداف التشامبيونشيب في الموسم الماضي بعد تسجيله 29 هدف في البطولة، وكان قد صنع أيضاً 9 أهداف لزملائه في 43 مباراة خاضها مع الفريق بالموسم الماضي وكان العامل الرئيسي في صعود نوريتش إلى البريميرليج.