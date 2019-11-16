رياضة | تقارير إيطالية تكشف سبب تراجع رونالدو مع يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير إيطالية تكشف سبب تراجع رونالدو مع يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن سبب تراجع مستوى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وعدم تسجيله للأهداف هذا الموسم تحت قيادة الإيطالي ماوريسيو ساري.



وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن رونالدو هو آلة تسجيل أهداف إلا أنه واجه بعض المشكلات لمواصلة عادته المفضلة هذا الموسم.



وأوضح الموقع الإيطالي أن آداء رونالدو في الثلث الأخير من الملعب تغير في الموسم الحالي مع منظومة اللعب التي يعتمد عليها ساري.



وأشار الموقع الإيطالي إلى أن سر معاناة الدون البرتغالي هجوميًا يكمن في أن يوفنتوس تحت قيادة ساري يسير في اتجاه واحد فقط وهو بناء اللعب وإدارة المباراة من خلال خط الوسط ولا يتم منح أهمية كبيرة للعمل من خلال الأجنحة الهجومية.

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وذكر الموقع الإيطالي أن رونالدو يعاني أيضًا بسبب أنه يلعب بجوار مهاجم آخر متقدم في السن مثل جونزالو هيجواين، حيث لا يستطيع هيجواين تقديم مجهود بدني كبير أو الإضافة على مستوى السرعة وعلى الرغم من ذلك يحرص على وجود اسمه دائمًا في لائحة الهدافين لذلك فإنه يبقى أمام المرمى ويرفض التضحية بفرصه في التسجيل لصالح رونالدو من خلال التحرك على الأطراف كما كان يحدث مع رونالدو من قبل ماريو ماندزوكيتش وكريم بنزيما.



وكشفت إحصائيات قام بها موقع سبوكس الرياضي وضع من خلالها قائمة لأفضل 25 مراوغًا في أقوى 5 دوريات أوروبية خلال الثلاث سنوات الماضية.



وذكر الموقع الإحصائي أن رونالدو الذي تمكن خلال الثلاث سنوات الأخيرة من القيام بـ190 بمراوغة ناجحة لم ينجح في دخول هذه القائمة.



وتصدر القائمة التي نشرها الموقع الإحصائي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 703 مراوغة ناجحة ثم البلجيكي إدين هازارد نجم ريال مدريد برصيد 633 مراوغة ناجحة فيما جاء البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان في المركز الثالث برصيد 620 مراوغة ناجحة