شكرا لقرائتكم الأهلي يستأنف تدريباته استعداداً للمرحلة المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود فريق الكرة الأول بالأهلي لاستئناف تدريباته اليوم السبت، بعد حصول الفريق على راحة من التدريبات أمس الجمعة، ويتدرب الأهلي استعداداً للمرحلة المقبلة التي يخوض خلالها الفريق الكثير من التحديات محليا وإفريقيا.

ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام الاتصالات يوم الثلاثاء المقبل، استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري بمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري، والسفر بعدها إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي التونسي يوم 29 من الشهر ذاته في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.