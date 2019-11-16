شكرا لقرائتكم ميتشو يبدأ توظيف حازم امام في مركز الديفندر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك، على توظيف حازم إمام الظهير الأيمن للفريق فى مركز "الديفندر" خلال الفترة الجارية، لتعويض النقص العددى فى هذا المركز.

ويعتمد ميتشو حالياً بصفة أساسية فى الوديات فى الوسط على الثنائى محمد حسن والمهاجم يوسف أوباما فى هذا المركز نظراً لتواجد طارق حامد مع المنتخب الوطنى الأول وتواجد فرجانى ساسى رفقة منتخب تونس فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 لذا جاء استقر "ميتشو" على توظيف حازم إمام فى هذا المركز تحسباً للحاجة إلى جهوده فى هذا المركز فى المباريات الرسمية القادمة لحين دعم هذا المركز فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود، يوم الإثنين المقبل، فى آخر لقاء ودى سيخوضه الأبيض قبل مواجهة إنبى، المقرر لها يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة السادسة بالدورى الممتاز.