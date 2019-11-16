شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور اليوم الثامن..تعرف على مواعيد مباريات أمم أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ونستعرض في السطور الاتية مواعيد مباريات البطولة..



نصف النهائي.. 19 نوفمبر أول المجموعة الثانية * ثاني المجموعة الأولى (الساعة 5 مساء على استاد السلام). أول المجموعة الأولى * ثانى المجموعة الثانية (الساعة 8 مساء على استاد القاهرة). Advertisements الثالث والرابع.. 22 نوفمبر الرابعة والنصف عصرا. النهائي.. 22 نوفمبر 8 مساء.

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