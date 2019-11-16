الاتحاد السكندرى يطير للسعودية بـ24 لاعبًا لمواجهة الوحدة

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وكان الاتحاد السكندرى قد فاز فى لقاء الذهاب على المحرق البحرينى بهدفين لأحمد رفعت وخالد قمر، ومن جانبه أكد محمود القاضى رئيس بعثة الاتحاد أن جميع الأمور تسير على مايرام، وإن معنويات اللاعبين مرتفعة وسيعود الفريق فى نهاية معسكره من البحرين بالتأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية، وأشار إلى أن مجلس الإدارة يسعى وبكل قوة على دعم الجهاز الفنى واللاعبين لصنع تاريخ جديد للقلعة الخضراء.
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