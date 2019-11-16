شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الجيش والزمالك مع سموحة بربع نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتقام مباراة الأهلى و الجيش بصالة الاخير تنفيذا لقرار اتحاد كرة السلة بعد العقوبات التى تم توقيعها على الزمالك والأهلى على خلفية أحداث مباراة القمة فى كأس السلة. Advertisements كانت أولى مباريات الحولة قد أقيمت أمس بين التأمين والجزيرة على تستأنف باقى المباريات اليوم . وحددت لجنة مسابقات كرة السلة يوم 19 نوفمبر موعدا لمباريات العودة بين نفس الفرق.

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