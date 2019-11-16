شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة نصف نهائى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، اليوم السبت، الاستعداد لمباراة نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المقامة حاليا فى مصر وحتى 22 نوفمبر الجارى، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتى ستقام فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق أمس الجمعة.

وكان منتخب مصر الأوليمبى تأهل إلى نصف نهائى البطولة الإفريقية، بعدما حصد العلامة الكاملة وفاز فى 3 مباريات أمام مالى وغانا والكاميرون على التوالى، لينتزع أول بطاقات العبور إلى الدور التالى، ويواجه ثانى المجموعة الثانية.

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ويعقد شوقى غريب اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق المران فى الثامنة مساء اليوم، للحديث عن المرحلة المقبلة والاستعداد لها خاصة وانها ستكون الأصعب، فى ظل المنافسة الشرسة بين المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائى.

وكان شوقى غريب أكد أنه سيطالب اللاعبين بطى صفحة المباريات الماضية، لأن المنتخب لم يحقق شيئا حتى الأن حيث لم يتحقق الهدف الأول وهو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 ، على أن يبدأ التركيز فورا فى المباريات المقبلة لحسم حلم التأهل كما سيبدأ الجهاز الفنى دراسة الفريق المنافس لوضع خطة اللعب المناسبة وتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية.