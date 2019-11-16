يجري أحمد جمعة مهاجم منتخب مصر، أشعة على ركبته اليوم السبت، من أجل الاطمئنان على إصابته التي تعرض لها في مران الفريقالقومي صباح أمس الجمعة.
وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، استبعاد اللاعب من رحلةجزر القمر بسبب الإصابة.
يلتقي منتخب مصر مع جزر القمر بعد غدٍ الاثنين ضمن الجولة الثانية لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.
كان المنتخب تعادل مع كينيا بهدف لمثله في الجولة الأولى للتصفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد جمعة يجري أشعة اليوم على ركبته بعد الإصابة مع المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.