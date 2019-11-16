أحمد جمعة يجري أشعة اليوم على ركبته بعد الإصابة مع المنتخب

يجري أحمد جمعة مهاجم منتخب مصر، أشعة على ركبته اليوم السبت، من أجل الاطمئنان على إصابته التي تعرض لها في مران الفريق

القومي صباح أمس الجمعة.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، استبعاد اللاعب من رحلة

جزر القمر بسبب الإصابة.

يلتقي منتخب مصر مع جزر القمر بعد غدٍ الاثنين ضمن الجولة الثانية لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

كان المنتخب تعادل مع كينيا بهدف لمثله في الجولة الأولى للتصفيات.