رياضة | الأهلي يطلب عودة نجمه في يناير المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يطلب عودة نجمه في يناير المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي طلب من لجنة التخطيط بالنادي عودة أكرم توفيق نجم الفريق المعار إلى الجونة في يناير المقبل لتدعيم خط وسط الفريق.

وأوضحت التقارير أن أكرم توفيق يقدم مستوى متميزا خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والمقامة حاليًا في مصر.



في الوقت نفسه، يسعى فايلر إلى تدعيم وسط ملعب الأهلي بعناصر مميزة مع وجود الثلاثي حسام عاشور وأليو ديانج وعمرو السولية فقط بالإضافة إلى جاحة كلا من كريم نيدفيد ومحمد محمود وحمدي فتحي لوقت طويل للمشاركة في المباريات بجانب رفضه فكرة الدفع برامي ربيعة في وسط الملعب.

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وأكدت التقارير أنه من المتوقع أن يعقد مسئولو القلعة الحمراء جلسة مع إدارة الجونة لعرض طلب إنهاء إعارة أكرم توفيق خصوصًا أن عقد إعارة اللاعب لا يتضمن بند ينص على العودة إلى ناديه السابق قبل انتهاء إعارته.



واحتفل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي ولاعبو الفريق في العاشر من هذا الشهر بعيد ميلاد أكرم توفيق لاعب الفراعنة خلال الإقامة بالفندق والذي أتم عامه الثاني والعشرين من عمره.



وشارك أكرم توفيق في فوز المنتخب الأوليمبي على نظيره المالي في المباراة التي أقيمت أول أمس الجمعة على ملعب القاهرة الدولي في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.



وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بمشاركة 8 منتخبات على ملعبي القاهرة والسلام بالفترة من 8 نوفمبر حتى 22 من نفس الشهر، حيث يتأهل أول ثلاث منتخبات لدورة الألعاب الأوليمبية.