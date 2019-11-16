رياضة | جريزمان يعلق على مركزه الجديد في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يعلق على مركزه الجديد في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأفادت وسائل إعلام إسبانية مطلع الشهر الجاري بأن العلاقة بين الأرجنتيني ليونيل وأفادت وسائل إعلام إسبانية مطلع الشهر الجاري بأن العلاقة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان جريزمان ثنائي برشلونة مازالت متوترة خلال الموسم الحالي.



وكشف برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن تدريبات برشلونة لا تشهد أي حديث أو تواصل بين ميسي وجريزمان.



وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ميسي ولويس سواريز منزعجان حتى الآن من فيديو القرار الذي أصدره اللاعب الفرنسي في صيف 2018 ورفض خلاله الانضمام لبرشلونة ولذلك يتم تجاهل جريزمان من جانب النجمين الأرجنتيني والأوروجوياني.



وأوضح البرنامج الإسباني أنه هناك حالة من عدم الانسجام بين جريزمان وميسي على المستوى الفني، حيث كشفت الإحصائيات أن جريزمان تلقى 4 تمريرات فقط من ميسي أمام سلافيا براج في الجولة الماضية في دوري أبطال أوروبا بينما فشل نجم أتلتيكو مدريد السابق في منح ليونيل أي تمريرة خلال المباراة.



يذكر أن جريزمان انضم لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 120 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد