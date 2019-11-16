رياضة | التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جزر القمر وحسام البدرى يصحح أخطاء مباراة كينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جزر القمر وحسام البدرى يصحح أخطاء مباراة كينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر لقيادة الفراعنة للفوز على منتخب جزر القمر يوم الاثنين القادم الموافق 18 نوفمبر، خاصة بعد التعادل أمام منتخب كينيا يوم الخميس الماضي، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 والمقرر إقامتها بالكاميرون، من أجل العودة على الطريق الصحيح خلال مباريات التصفيات.



وكان منتخب مصر في أولى مباريات الجهاز الفنى الجديد بقيادة حسام البدري الرسميه، حقق التعادل يوم الخميس الماضي علي ملعب برج العرب بالأسكندرية مع منتخب كينيا بهدف لكل فريق سجل لمنتخب مصر محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي بينما سجل لكينيا مايكيل أولونجا هدف التعادل وهدف الحصول علي نقطة هامه من الفراعنه.

ووصلت أمس الجمعه مساءا، بعثة المنتخب الأول لكرة القدم، إلى جزر القمر، علي متن طائرة خاصة استغرقت الرحلة 9 ساعات لمواجهة منتخب جزر القمر بالتصفيات.

وقرر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر إقامة تدريب المنتخب اليوم السبت فى الثالثة بتوقيت القاهرة وهو نفس موعد المباراة، وسافرت البعثة دون مهاجم النادى المصري ومنتخب مصر أحمد جمعه الذى أصيب فى الركبه خلال مران المنتخب الصباحي أمس.

وسيسعي الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين خلالمباراة كينيا الماضيه من أجل الفوز بعدما تصدر منتخب جزر القمر المجموعة برصيد 3 نقاط من الفوز علي توجو المباراة الأولى.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جزر القمر حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : عبدالله جمعه، أحمد حجازي، محمود علاء، أحمد فتحي خط الوسط : طارق حامد، عمرو السوليه Advertisements خط الوسط المهاجم : حسين الشحات، محمد مجدي قفشة، محمود حسن تريزيجيه خط الهجوم : محمود عبدالمنعم كهربا

موعد مباراة منتخب مصر وجزر القمر فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية يستضيف ملعب سيد محمد شيخ بعاصمة جزر القمر ماورونى مباراة مصر وجزر القمر يوم الأثنين القادم الموافق 18 نوفمبر في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة والرابعه عصرا بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 .