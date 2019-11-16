رياضة | جاريث بيل يبرز وضعيته في ريال مدريد بتصريح مستفز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يبرز وضعيته في ريال مدريد بتصريح مستفز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النجم الويلزي الدولي وجناح نادي ريال مدريد الإسباني جاريث بيل تصريحاً مستفزاً لناديه في المؤتمر الصحفي على هامش مباراة منتخب بلاده أمام أذربيجان في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".



وإعترف بيل بأنه يلعب بحماس شديد مع منتخب بلاده أكثر من حماسته بقميص ريال مدريد، مشيراً إلى أن تواجده مع زملائه في منتخب ويلز يشعره بالراحة.

وقال بيل: " أشعر بالراحة والحماس مع منتخب ويلز أكثر من تواجدي مع ريال مدريد، أعرف المجموعة هنا منذ أن كنت شاباً بعمر الـ 17 عاماً، أشعر هنا أنني في حديقة مع زملائي وأصدقائي، من الطبيعي أن أشعر بالراحة".

وتابع محاولاً تخفيف حدة تصريحه السابق.: "لكنني أبذل كل جهدي مع الفريق الذي ألعب له، تلك الأشياء ليس لها تأثير على آدائي في الملعب". Advertisements

حول غيابه الفترة السابقة عن ناديه ريال مدريد أضاف: " كنت ٍسأتدرب مع الريال لو كانت هذه المباراة مع ريال مدريد، كان هذ محض الصدفة فقط".

وغاب بيل عن آخر ستة مواجهات لفريقه خلال الفترة الماضية، بواقع 4 مباريات في بطولة الدوري ومباراتان في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وإنتشرت تقارير صحفية تشير إلى إقتراب بيل من مغادرة ريال مدريد في نياير القادم، حيث يبرز الدوري الصيني كوجهة محتملة لبيل.